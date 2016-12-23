Sungurlu İtfaiyesi 2016 yılında 341 yangına müdahale etti

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde, Belediye İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 2016 yılı içerisinde toplam 341 yangına müdahale ettiği bildirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerinin 2016 yılı içerisinde Sungurlu ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 58 ev yangını, 19 araç yangını, 194 arazi yangını ve 13 orman yangınına müdahale ettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin 2016 yılı içerisinde Sungurlu genelinde meydana gelen 57 trafik kazasına da müdahalede bulunarak, araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını ifade etti.

Baca temizliği yaptırmaları için uyarıda bulunan Şahiner, "Gerekli baca temizliğinin yapılması muhtemel zehirlenme ve baca yangınlarını önleyecektir. Bu konuda bütün halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.