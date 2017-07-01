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01 Temmuz 2017 17:24

Sungurlu kavruluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sıcaklık Sungurlu’da etkisini gösterdi.

Sungurlu kavruluyor

01 Temmuz 2017 17:24

Sungurlu’da öğle saatlerinde termometreler 37 dereceyi gösterdi.


Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu park ve gölgelik alanlarda aldı. Çocuklar ise kendilerini defalarca küçük havuzlara bıraktı. Serinlemek için parka gelen bir vatandaş, “Çok sıcak, serinlemeye geldik. Sungurlu malum yanıyor. Her hafta bizde buraya serinlemeye geliyoruz” dedi.


’Sungurlu’da son yılların en sıcak günü’


Sungurlu’da, son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Termometreler şehir merkezinde 37 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere akın etti. Yeşil alanlara akın eden yaşlılar, ağaçların gölgesinde uyuyarak zaman geçirdi. Çocuklar ise girdikleri süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.




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