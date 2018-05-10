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10 Mayıs 2018 14:17

Sungurlu köylere hizmet götürme birliği’nde seçim heyecanı

Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2018 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Sungurlu köylere hizmet götürme birliği’nde seçim heyecanı

10 Mayıs 2018 14:17

Toplantıda bir yıl süre ile görev yapacak İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının seçimi yapıldı.


Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen başkanlığında Özel İdare toplantı salonu’nda yapılan toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis üyeleri, 2019 yılı Mayıs ayında yapılacak seçime kadar görev yapmak üzere 2 İl Encümeni ve 2 Köy muhtarını seçti.


Yapılan İl Genel Meclisi Üyesi seçiminde İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Kelepircioğlu 85 oy, Aziz Sarüce 63 oy alarak seçilirken, Celal Güngör ise 45 oyda kaldı. Köy Muhtarlığı seçiminde ise Oğlaközü Köyü Muhtarı Engin Yollu 57 ve Derekışla Köyü Muhtarı Seyfi Erayhan 54 oy alarak seçildi.


Kaymakam Mitat Gözen, Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde görev yapmak için seçilen üyeleri tebrik ederek, başarılar diledi.




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