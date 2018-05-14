Sungurlu Müftüsü İbrahim Köksal;

Ramazan ayında her yıl bir tema belirlediklerini hatırlatan müftü Köksal, bu yılın ramazan temasının ’israf’ olarak belirlendiğini kaydetti.

Toplumu israf konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacaklarını anlatan İbrahim Köksal, "Vaaz ve hutbelerimizde israf konusu işleyeceğiz. Ramazan ayı için köylerimizde ve merkez camilerimizde din görevli ihtiyaçlarını karşılama üzere çalışmalarımızı tamamladık. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Yusuf Hoca Cami’sinde hatimle teravih namazı kılınacaktır. Yarın akşam ilk teravih namazını kılacağız ve Çarşamba sabahı inşallah oruçlu olacağız. Bu rahmet ve marifet ayında bütün kardeşlerimizin en güzel şekilde istifade etmesi açısından Müftülük olarak en verimli şekilde ramazan ayının geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ramazan ayı boyunca camilerde mukabeleler okunacağını, vaaz ve hutbelerde israf konusuna ağırlık vereceklerini belirten Müftü Köksal,

"Bazı konularda cemaatimizin duyarlı olması konularında bilgilendirmeler yapıyoruz. İsraf çalışmalarımızda ihtiyaç fazlası olan mallarını ihtiyaç sahibi olan kimselere vermeleri, onlarla paylaşmaları hususunun önemini dile getireceğiz. İslam’a göre evrendeki her şey Cenab-ı Hakka aittir. İnsanların elde ettiği mal ve mülkün hepsi Cenab-ı Hakka ait olması hasabı ile bizlerde var olan malların asıl sahibi rabbimiz olduğu düşüncesi ile fazla olanların ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaları ve israf etmemeleri konusunda bir duyarlılık için çalışmalar yapacağız. İrşad hizmetlerimiz yine aynı şekilde vaaz ve irşad programımızı hazırladık. Hem merkezi sistemden hem de bazı camilerimizden yüz yüze olarak vaaz çalışmalarımız devam etmektedir. Yine aynı şekilde Ulucami’nde ilkinde namazı öncesi hatim ve ezbere mukabele okunacaktır. Köy ve merkez camilerimizin hepsinin temizlik, çevre bakımları yapılarak ses sistemleri Ramazan ayına hazır hale getirildi" ifadelerini kullandı.

’Teravih namazları hızlı kılınmayacak’

Teravih namazlarının hızlı kıldırılmasına müsaade edilmeyeceğini belirten Müftü Köksal, "Ramazan ayında kılınacak olan teravih namazlarımızın hızlı kılınmaması ve cemaatimizin huzur içerisinde kılması için din görevlilerimiz uyarıldı. Ramazan ayına has olmak üzere müftülük olarak şehit aileleri ve yaşlılarımız ziyaret edeceğiz. Önümüzdeki Salı günü müftülüğümüz de bir toplantı yaparak, aldığımız kararlar ve yapacağımız çalışmalar hakkında tekrar bütün din görevli arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. İnşallah huzurlu bir şekilde ilçemize Ramazan ayının geçmesi için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.