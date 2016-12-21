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21 Aralık 2016 18:23

Sungurlu MYO’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Programı

Sungurlu MYO’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Programı

21 Aralık 2016 18:23

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda, 15 Temmuz gazisi Sungurlu MYO öğrencisi Abdurrahman Kafkas’ın da katılımıyla “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı” düzenlendi.
Programa Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Çankaya, akademik personel, 15 Temmuz Gazisi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğrencisi Abdurrahman Kafkas ve 15 Temmuzda asker olarak darbe girişimini yaşayan Yasin Kavuncu ile Yüksekokul öğrencileri katıldı.
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif programın açılış konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan yüce milletimizin, vatansever asker ve polislerimizin canı pahasına karşı koymasıyla, demokrasiye sahip çıkmasıyla önlendiğini, bu uğurda şehitler verildiğini, onlarca kardeşimizin gazi olduğunu ve bu gazilerden birisinin de Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Abdurrahman Kafkas olduğunu belirterek, şehitlerimize, gazilerimize şükran borçları olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, 15 Temmuz şehitlerimize, son günlerde yaşanan terör olaylarında şehit olan kardeşlerimize, geçmişten günümüze kadar tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.
Programda 15 Temmuz gazisi Sungurlu MYO öğrencisi Abdurrahman Kafkas darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı. Abdurrahman Kafkas darbe gecesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı bölgesine gittiğini, ülkemize, demokrasiye sahip çıkmak için korkusuzca darbecilerin karşısında durduğunu, savaş uçaklarından atılan bomba ve helikopterden açılan ateş sonucunda yaralandığını anlattı. Vücudunda 20 şarapnel parçası olduğunu ve çıkartılamadığını, bu şarapnellerin kendisi için şeref madalyası olduğunu söyledi.
15 Temmuz gecesinde vatani görevini yapmakta olan ve yaşanan olaylara tanıklık eden Yasin Kavuncu da o geceye dair yaşananları, darbeci subayların kendilerine neler yaptıklarını, darbeye karşı çıkan komutanlarının darbeci askerlerce kelepçelenerek etkisiz hale getirildiğini, emniyet güçlerinin kendilerini nasıl kurtardığını anlattı.
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Programı, Yüksekokul öğrencilerince anlatılan 15 Temmuz şehitlerinden bazılarının kahramanlık hikayeleri, 15 Temmuz gecesini anlatan video gösterisi ve 15 Temmuz şehitleri için Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl tarafından hazırlanan “Gör Nice Olur” klibinin izlenmesiyle sona erdi.



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