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27 Aralık 2016 18:24

Sungurlu MYO’da sinema söyleşisi

Sungurlu MYO’da sinema söyleşisi

27 Aralık 2016 18:24

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda “Gençlerin Bakışıyla Sinema” söyleşisi düzenlendi.
Yönetmen Asistanı Tayfun Saçi’nin konuşmacı olduğu programa Sungurlu Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve öğrenciler katıldı.
Tayfun Saçi, kendisinin de Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programında eğitim aldığını daha sonra dikey geçiş sınavı ile Üniversiteye geçiş yaptığını belirtti.
Tesadüf eseri ünlü yönetmen Hasan Basri Özdemir’in sayesinde, Nuri Bilge Ceylan’ı tanımasıyla hayatının değiştirdiğini söyleyen Tayfun Saçi, “Şans, İnanç, Aşk, Sevmek” ilkeleriyle çalışma disiplinini oluşturduğunu belirtti.
Çeşitli dizi filmlerde yönetmen asistanlığı yapan Tayfun Saçi, dizilerin çekim hikâyeleri, kamera arkasında yaşananlar, dizilerin izlenme oranı rekabetlerinden bahsederek, toplumsal konuları ve milli duyguları konu alan dizilerin günümüzde daha çok izlendiğini ve ilgi gördüğünü belirtti.
Geçen yıl engelli farkındalığına dikkat çekmek için Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından çekilmiş olan işaret dili klibini izlediğini belirten Tayfun Saçi, bu yıl Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi Öğr. Gör. Özlem Bal ile görüşmeleri neticesinde Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile yeni bir işaret dili klibi çektiklerini, çok keyifli bir çalışma olduğunu ve kısa süre sonra klibin tamamlanıp paylaşılacağını söyledi.
Geleceğe yönelik projelerinden de bahseden Tayfun Saçi, Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile farklı çalışmalar yapabileceklerini, ayrıca sinema dünyasından sürpriz isimleri Sungurlu Meslek Yüksekokuluna getirmeyi istediğini söyledi.
Saçi, bir çok İl ve İlçenin tanıtım filmlerinin ve bir çok kısa filmin yönetmenliğini üstlendiğini azimle çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Gençlerin Bakışıyla Sinema” Bağlantı programı Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hamit Aksoy’un Tayfun Saçi’ye teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi.



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