’Sungurlu okuyor’ projesi start aldı

Proje, öğrencilere verilen eğitim hizmetinin kapsamını genişleterek evlere ve velilere kadar ulaşıyor.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Biliyoruz ki eğitimin en temel unsurlarından biri de okuma alışkanlığının kazandırılmasıdır” dedi.

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın en büyük anahtarıdır okumak diyen Eryiğit, “Bu bilinçle öğrencilerimize kitap okuma sevgisini kazandırmak, ufki düşüncelerinde yenilikler oluşturmak, kelime dağarcıklarını genişleterek konuşma kabiliyetlerine zenginlik katmak ve evlerde ailenin eğitimin içine dahil olmasını sağlamak amacıyla başlattığımız projemiz 2018 Haziran ayına kadar hafta içi her gün belirlenen saatlerde aktif olarak uygulanacaktır. Rol model ilişkisinde önemli yer tutan öğretmenlerimizde proje kapsamında öğrenci ve velilerimize destek olarak kitap okuma projesine aktif olarak katılacaktır. Hafta içi her gün düzenlenecek okuma faaliyetleri kapsamında Okul İdaresinin belirleyeceği takvim doğrultusunda okullarımızda okuma saati olacaktır” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Evde de saat 20:00-20:30 arası da aile ile birlikte bu okuma etkinliği devam ettirilecektir. Bu bağlamda velilerimizin tamamına Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bilgilendirme SMS leri gönderilmiştir. Okunan kitaplar projeyi takip eden öğretmenler tarafından haftalık; Okul İdaresi tarafından da aylık rapor haline getirilecek ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne sunulacaktır. Ayın ve yılın en çok kitap okuyan öğrencilerinin ödüllendirileceği projemizin tüm eğitim camiamıza ve velilerimize fayda sağlamasını ve yeni projeler geliştirme konusundaki heyecanımızın el birliğiyle sürmesini temenni ederiz. Okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize projeye sağladıkları katkı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.