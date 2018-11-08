İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu polisinden drone'lu trafik uygulaması

İnsansız Hava Araçları (İHA) amirliği ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Sungurlu’da "drone"la trafik uygulaması yapıldı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) amirliği ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Sungurlu'da "drone"la trafik uygulaması yapıldı. Sungurlu'da sürücüler ‘drone' sürpriziyle karşılaştı.


İnsansız Hava Araçları (İHA) amirliği ve Sungurlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından trafik akışı kontrolleri ‘drone' ile havadan gerçekleştirildi.


Sungurlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde uygulama yapan trafik ekipleri, Ankara istikametine giden sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bazı sürücüler emniyet kemeri takmadıkları için ‘drone' tarafından tespit edildi. Durdurulan sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları hususunda uyarıda bulunuldu.


Yaklaşık 3 metre mesafede görüntü alan ‘drone'u gören bazı sürücülerin de emniyet kemeri takmak için telaşlandığı gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.