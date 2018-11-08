Sungurlu polisinden drone'lu trafik uygulaması

İnsansız Hava Araçları (İHA) amirliği ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından Sungurlu'da "drone"la trafik uygulaması yapıldı. Sungurlu'da sürücüler ‘drone' sürpriziyle karşılaştı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) amirliği ve Sungurlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından trafik akışı kontrolleri ‘drone' ile havadan gerçekleştirildi.

Sungurlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde uygulama yapan trafik ekipleri, Ankara istikametine giden sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bazı sürücüler emniyet kemeri takmadıkları için ‘drone' tarafından tespit edildi. Durdurulan sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Yaklaşık 3 metre mesafede görüntü alan ‘drone'u gören bazı sürücülerin de emniyet kemeri takmak için telaşlandığı gözlendi.