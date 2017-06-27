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27 Haziran 2017 19:11

Sungurlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Sungurlu polisinden uyuşturucu operasyonu

27 Haziran 2017 19:11


Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şehir Parkı’nda şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada şahsın üzerinden bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri şahsın İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan evinde arama yaptı.


Evde yapılan aramada suç teşkil eden çeşitli malzemelere el konulurken evin yan tarafında bulunan boş arazide ise 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı Ö.Ç. adliyeye çıkartıldı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Sungurlu Kapalı Cezaevine gönderildi.




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