Sungurlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şehir Parkı’nda şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada şahsın üzerinden bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri şahsın İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan evinde arama yaptı.

Evde yapılan aramada suç teşkil eden çeşitli malzemelere el konulurken evin yan tarafında bulunan boş arazide ise 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı Ö.Ç. adliyeye çıkartıldı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Sungurlu Kapalı Cezaevine gönderildi.