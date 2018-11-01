Sungurlu tapu müdürlüğü taşındı

Tapu Müdürlüğü, Vergi Dairesi binasının 4. katında 460 metrekare kullanım alanının tahsisi sonrası, tadilat çalışmaların tamamlanması ile yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, "Kamu hizmet alanlarının vatandaşlarımızın daha kolay hizmet alabilmesi için yenilemeye devam ediyoruz" dedi.

İhtiyaca göre yeni binalar yaparken mevcut yapıların da daha verimli kullanılması için yenilenme ve planlamalar yapmaya devam ettiklerini belirten Özkan, "İlçemizde Tapu Müdürlüğü hizmetlerinin daha verimli, daha sağlıklı yürütülmesi için teşkilatımızın girişimleri sonucunda Vergi dairesi hizmet binamızın 4. katının tahsisi Tapu müdürlüğümüze yapılmıştı. Tahsisi yapılan binanın içindeki yenileme çalışmaları tamamlanarak Tapu müdürlüğümüz yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.