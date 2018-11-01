İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu tapu müdürlüğü taşındı

Kaymakamlık binasının giriş katında hizmet veren Sungurlu İlçe Tapu Müdürlüğü yeni yerine taşındı.


Tapu Müdürlüğü, Vergi Dairesi binasının 4. katında 460 metrekare kullanım alanının tahsisi sonrası, tadilat çalışmaların tamamlanması ile yeni yerinde hizmet vermeye başladı.


AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan, "Kamu hizmet alanlarının vatandaşlarımızın daha kolay hizmet alabilmesi için yenilemeye devam ediyoruz" dedi.


İhtiyaca göre yeni binalar yaparken mevcut yapıların da daha verimli kullanılması için yenilenme ve planlamalar yapmaya devam ettiklerini belirten Özkan, "İlçemizde Tapu Müdürlüğü hizmetlerinin daha verimli, daha sağlıklı yürütülmesi için teşkilatımızın girişimleri sonucunda Vergi dairesi hizmet binamızın 4. katının tahsisi Tapu müdürlüğümüze yapılmıştı. Tahsisi yapılan binanın içindeki yenileme çalışmaları tamamlanarak Tapu müdürlüğümüz yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.