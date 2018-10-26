Sungurlu Ticaret Borsası'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkılarıyla, Sungurlu Ticaret Borsası tarafından eğitim yardımları kapsamında 760 öğrenciye kaban ve mont yardımı yapıldığı bildirildi.

Sungurlu'da bulunan ilköğretim, ortaöğretim ve lise okullarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile okul yönetimlerinin belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere kabanlar okul müdürlerine teslim edildi diyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Yardım kapsamında 39 okulda 741 öğrenci ve bir Denetim Serbestlik Müdürlüğünde mahkum çocuklarına 19 adet olmak üzere toplam 760 ihtiyaç sahibi öğrenci kaban sahibi oldu" dedi.

Sungurlu Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen teslim töreninde, okul müdürleri, TOBB desteği ile Sungurlu Ticaret Borsasının gerçekleştirdiği bu organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını, soğuk kış günlerinde çocuklara verilecek en güzel hediye olduğunu, bu nedenle TOBB ve Sungurlu Ticaret Borsası yönetimine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.