Sungurlu Ülkü Ocağı başkanlığına kalınsazlıoğlu atandı

Ocak binasında gerçekleştirilen töreninde konuşan Kalınszlıoğlu, devir aldıkları bayrağı en yükseğe taşımaya çalışacaklarını söyledi.

Ülkü Ocakları yüce Türk milletinin 57. Alayıdır diyen Kalınsazlıoğlu, " Ülkücüler necip milletimizin özüdür, özetidir. Yeri geldiğinde; vatan, millet, bayrak ve mukaddes değerler uğrunda ölüme, düğüne gidercesine gidenlerin buluştuğu kutlu bir dergahtır Ülkü Ocakları. Bugün itibariyle devralmış olduğum Ülkü Ocakları Sungurlu İlçe Başkanlığı görevini sürdürürken bu tarihi gerçekliği aklımdan hiç çıkarmayacağım" diye konuştu.

5 bin yıllık şanlı tarihimizden aldığımız güç, binlerce şehidimizin manevi desteği ile her daim kuvvet bulacağız, kudretli olacağız diyen Kalınsazlıoğlu, "İnandığımız kutlu dava, çıktığımız bu şerefli yolda şehitlerimiz pusulamız olacaktır. Görevi devralırken binlerce şehidimizin, gazimizin manevi mirasını da devraldığımızın şuurundayız. Aldığımız görevi Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinde, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’in emrinde, teşkilat disiplininden kopmadan sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizlere bu kutlu davaya hizmet etme fırsatı verdikleri için Çorum uç beyim M. Yavuz Ünlü’ye şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.