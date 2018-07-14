Sungurlu’da 15 Temmuz sergisi açıldı

Sungurlu Başsavcısı Emrah Özge Yelken, 15 Temmuz’da Türk milletinin Cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Aziz milletin 15 Temmuz gecesi bir destan yazdığını vurgulayan Başsavcı Yelken, "Bu aziz milletin hain darbe teşebbüsüne yönelik tepkisini, demokrasiye, devletine ve milletine bağlılığını ifade ettiği o günlerin fotoğraflarını bir kez daha görerek hatırlayalım istedik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sungurlu Denetim Serbestlik Müdürlüğü tarafından organize edilen serginin açılışına Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Adalet Komisyon Başkanı Yasin Uğurer, Cumhuriyet Savcısıları Salih Çetiner, Erhan Özhavala ve Ahmet Kemal Akgül, Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen ile çok sayıda adliye personeli katıldı.

Adliye binasının zemin katında açılan serginin 1 hafta açık kalacağı öğrenildi.