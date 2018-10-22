Sungurlu'da 17 dekarlık alana direkt ekim yapıldı

Bozkır Ekosistemlerinde ilklim değişikliğine Ekosistem tabanlı uyum için tarımsal uygulamalar proje kapmasında Sungurlu'da 17 dekarlık anızlı alana direkt ekim yapıldı.

Osman Kuzay ve Adem Kuzay'a ait 17 dekarlık 3 parça tarlada nohut anızının üstüne Konya 2002 sertifikalı ekmeklik buğday Ekim'i gerçekleştirildi.

Buğday ekimine İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek ve teknik personel Doğan Yazdıç, Kenan Kocamanoğlu ve Bahri Dağdaş katılırken Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Rıfat Zafer, Arısoy ve irfan Gültekin bizzat ekim sırasında incelemelerde bulundu.

Ekilen alanda yıl boyunca gerekli incelemeler yapılacak ve sonuçları enstitü tarafından takip edilecek. Amaç Çorum ve ilçemizde anıza ekimin önemi ve ürün kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu proje iç Anadolu havzasındaki illerde belli il ve ilçelerde yapılıyor.

Hasat zamanında tarla günü yapılarak çiftçilerimize safhalar hakkında gerekli bilgiler verilmesi planlanıyor.