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21 Aralık 2016 18:06

Sungurlu’da 2016 yılında 247 çift dünya evine girdi

Sungurlu’da 2016 yılında 247 çift dünya evine girdi

21 Aralık 2016 18:06

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Evlendirme Memurluğuna bir yıl boyunca toplam 247 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı.
Belediye Başkanı Şahiner, 2013 yılında 281 ve 2014 yılında 304, 2015 yılında 303, 2016 yılında ise bugüne kadar toplam 247 çift nikah masasına oturduğunu söyledi.
Başkan Şahiner, “Yurt dışında bulunan gurbetçilerin daha önceleri yaz aylarında izinlerini geçirdiği memleketlerinde evlilik yapıyordu. Şimdi genellikle bulundukları ülkede evleniyorlar” diye konuştu.



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