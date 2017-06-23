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23 Haziran 2017 10:01

Sungurlu’da 3 ayrı kaza: 9 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sungurlu’da 3 ayrı kaza: 9 yaralı

23 Haziran 2017 10:01


İlk kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan B.O. (41) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bankete devrildi. Kazada sürücü B.O ile minibüste yolcu olarak bulunan G.G.O. (31), F.O. (5) ve O.F.O. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diğer kaza Sungurlu-Boğazkale karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’da Boğazkale istikametine giden M.H. (36) yönetiminde ki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.I. (21), D.Ö. (47) ve L.K. (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Bir diğer kaza ise Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ş.Ö. (57) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bankete çarptı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Ş.Ö. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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