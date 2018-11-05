Sungurlu'da 459 öğrencinin doğum günü kutlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ekim ayında doğan 459 öğrencinin doğum günü kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Doğum Günümü Okulda Kutluyoruz' projesi kapsamında Ekim ayında doğan öğrencilerin doğum günleri okullarında kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "İlçemizde köy ve merkeze bağlı okullarda Ekim ayında doğan 459 öğrencimizin doğum günleri kutlandı. Okula, veliye ve öğrenciye maddi yük olmadan gerçekleştirilen küçük organizasyonlarla büyük mutluluklar yaşanması sağlanmaktadır" dedi.

Eryiğit, "Bu proje ile öğrencilerimiz kendilerini özel ve değerli hissetmekte, okula karşı olan sevgi ve ilgilileri üst seviyeye çıkmaktadır. Ayrıca öğrencisine gösterilen ilgiden memnun olan veliler ile okul aile işbirliği güçlenmektedir" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eryiğit, "Doğum günü olan öğrencilerimizin doğum gününü en içten duygularımızla kutlarken rabbimizden sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyor. Projede görev alan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.