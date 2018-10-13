Sungurlu'da 61 yetim çocuğun yüzü güldü

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'le irtibata geçen Kırlangıç Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevgi Metin ve Başkan Yardımcısı Gökay Saçılık ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapmak istediklerini belirttiler. Yardım kampanyası kapsamında Hitit Dernekleri Federasyonu ve Konfederasyonu Genel Başkanı Avukat Cemal Emir çocuklarımıza spor ayakkabı desteğinde bulunurken, sanatçı Oğuz Boran'da yetim çocukları giydirerek birçok çocuğun bot ihtiyacını karşıladı.

Dernek Başkanı Sevgi Metin, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e ne zaman bir öneriyle gitseler kendilerini boş çevirmediğini belirterek, “Her zaman taleplerimizi, projelerimizi dinledi ve destek oldu. Bugün burada yetim çocuklarımızı giydirdik, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza da ayakkabı hediye ettik. Sungurlu halkı böyle bir başkana sahip olduğu için çok şanslı, Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi

Yardımseverliğin İslam dininin bir gereği olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de, “İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak, yetim ve öksüzleri sevindirmek, gözetmek her müslümanın görevidir. Bu hususta Kırlangıç Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanımız Sevgi hanım ve dernek üyelerimiz şimdiye kadar ilçemiz ve köylerinde birçok projeye imza attı. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza tekerlekli sandalye, kıyafet, ayakkabı, kırtasiye, gıda gibi ihtiyaçlarını giderdiler. Her zaman birlikte hareket etmeye, elimizden geleni yapmaya hazırız. Böyle bir projede yer almak bizleri de onurlandırdı. Allah iyilik yapanlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.