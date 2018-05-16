Sungurlu’da 724 kişi okuma-yazma öğrendi

Okuma Yazma Seferberliği’ kapsamında, ilçe merkezi ve köylerde birçok farklı noktada açılan 70 kursta 724 Kursiyer okuma yazma kurslarına katıldı. Yavuz Selim İlkokulunda açılan okuma yazma kurslarında başarılı olan 31 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde konuşan Kaymakam Mitat Gözen, "Okuma Yazma Seferberliği" ne katılan Sungurluların öğrenmenin yaşı olmadığı sözünün anlamını bize bir daha hatırlattıklarını belirterek, "Bu sözün bilincinde ve farkında olan kursiyerlerimiz sayesinde bu kurslarımız hayat bulmuş ve başarıyla neticelenmiştir. Yavuz Selim ilkokulunda açılan kurslarımızda başarılı olan 31 kursiyerimiz okuma yazma öğrenerek, sertifika almaya hak kazanmıştır. Biz de kursiyerlerimizin okuma yazma heyecanına ortak olarak sertifikalarını dağıttık. Bütün kursiyerlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerinden, işlerinden feragat edip kurslara zaman ayırmak kolay değil, büyük fedakarlıklara katlandılar, büyük özveri gösterdiler, büyük çaba gösterdiler ve neticede mutlu bir sonuç hasıl oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Okuma yazma öğrenen 31 kursiyerin sertifikaları Kaymakam Refiki Yunus Emre Bayraklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Şahin, Okul Müdürü Özkan Akbulut tarafından takdim edildi.