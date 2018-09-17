Sungurlu'da 8 bin 633 öğrenci ders başı ykaptı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 8 bin 633 öğrenci, için ders zili çaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, şube müdürleriyle birlikte Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törene katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Eryiğit, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü tamamlanacak.