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08 Haziran 2018 15:08

Sungurlu’da 8 Bin 655 öğrenci karne aldı

2017-2018 eğitim-öğretim yılının son zili bugün çaldı.

Sungurlu’da 8 Bin 655 öğrenci karne aldı

08 Haziran 2018 15:08

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 8 bin 655 öğrenci için bugün yaz tatiline başladı.


İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Kaymakam Refiki İlhan Kayatürk, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Habib Güleser Öztaş İlkokulu’nda, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular ve öğrencilerin sevinçlerini paylaştılar.


Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İsmetpaşa İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Yavuz Selim ilkokulun ’da düzenlenen karne törenine katılırken, yazın okullarımızda açılacak olan kurslar konusunda öğrencileri bilgilendirerek katılım sağlamaları yönünde bilgi verdiler.


Kaymakam Mitat Gözen, yaz tatili boyunca öğrencilerin verimli vakit geçirmeleri gerektiğini vurgularken öğrencilerin kişisel gelişimleri geliştirecek kurslara katılmalarını, bedenen ve zihnen iyi dinlemelerini ve bolca kitap okumalarını tavsiye etti.


Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Eryiğit, "Ulaşacağınız her başarı, mutluluğunuzu artıracaktır. Ancak başarıya giden hiçbir yolun tesadüflerden geçmediğini de bilmelisiniz. Karnelerinizi bir başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak değil kendinizi değerlendirdiğiniz, geliştirmeniz gereken yönlerinizi gösteren bir araç olarak görmelisiniz. Yaz tatilinde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte bir taraftan dinlenirken ve eğlenirken aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizdeki bütün okullarda ve Halk Eğitimi Merkezi’nde kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda açılacak olan kurslarımıza da katılım sağlamanızı istiyoruz" dedi.


Sungurlu Okuyor Projesi kapsamında öğrencilere formların dağıldığını belirten Eryiğit, "Yaz tatilinde en çok kitap okuyan öğrencilerimizi, bu dağıttığımız formlardan takip edeceğiz ve en çok kitap okuyan öğrencilerimizi dönem başında ödüllendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimize sağlık,mutluluk,huzur içinde iyi tatiller dilerken, eğitim öğretim dönemi boyunca fedakârca çalışan Sungurlu eğitim camiasına da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.




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