Sungurlu'da anaokullarına trafik eğitim pisti

Program saygı duruşu, İstiklal marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit'in konuşmasında sonra anaokulu öğrencilerin ront gösterisi ve şiir okumalarından sonra öğrenciler ile birlikte pistlerin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Anaokulu öğrencileri oyuncak araba ve akülü araçla trafik eğitim pistinde gösteri sürüşü yaptılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, her iki okulumuzda çalışacak olan trafik eğitim pistinin küçük yaşta çocuklara verilecek trafik bilinci sayesinde, çocuklarımızın trafik konusunda daha bilgili olacağına inandığını ifade etti.

Mustafa Eryiğit, "Trafikte bilinçli olabilmek, kurallara uymak bir kültürdür. Anaokullarımızda eğitim gören 695 öğrencimiz bu eğitim pisti sayesinde trafik konusunda büyük bir bilince sahip olacaklarını düşünüyorum. Bu eğitim pistinin yarının sürücüleri olacak olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum “ dedi.

Açılış törenine Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emre Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Muammer Ulu, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Şube Müdürleri Yalçın Akkaya, Kadir Şahin, Mustafa Kadir Şahinoğlu, Okul Müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.