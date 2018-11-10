Sungurlu'da anma programı düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümü nedeniyle Çorum'un Sungurlu ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde yapılan tören, bayrakların yarıya inmesi ve çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'de sirenlerin çalması ile anıt önünde 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte adeta Sungurlu'da hayat durdu. Anıt önündeki Saygı duruşu devam ederken cadde ve sokaklarda da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Araçlar kornaları ile siren seslerine eşlik ettiler. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutan vekili Astgm. Ahmet Yasin Yıldız yaptı. Şiirlerin okunmasıyla devam eden program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Garnizon Komutan vekili Astgm. Ahmet Yasin Yıldız, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.