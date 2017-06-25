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25 Haziran 2017 18:39

Sungurlu’da asırlık bayramlaşma geleneği

Çorum’un Sungurlu ilçesinde her yıl düzenli olarak yapılan asırlık bayramlaşma geleneği bu yılda yapıldı.

Sungurlu’da asırlık bayramlaşma geleneği

25 Haziran 2017 18:39


Mahmut Atalay Spor Salonunda gerçekleştirilen törende vatandaşların bayramını tebrik eden Kaymakam Mithat Gözen, Mübarek ramazan ayından sonra bayrama erişmiş olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz diyerek, "Bu vesileyle hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. " şekilde konuştu.


Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise konuşmasında, “Ramazan bayramınızı kutluyorum. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.


Bayramlaşma törenine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, daire amirleri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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