Sungurlu’da Asırlık bayramlaşma geleneği devam ettirildi

Mahmut Atalay Spor Salonunda gerçekleştirilen törende vatandaşların bayramını tebrik eden Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner birer konuşma yaparak törene katılanların bayramını kutladı. Bayramlaşma törenine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Osman Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, Milletvekili adayları, oda başkanları, muhtarlar, daire amirleri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.