Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 18:20

Sungurlu’da Asırlık bayramlaşma geleneği devam ettirildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde her yıl düzenli olarak yapılan asırlık bayramlaşma geleneği bu yılda yapıldı.

Sungurlu’da Asırlık bayramlaşma geleneği devam ettirildi

15 Haziran 2018 18:20


Mahmut Atalay Spor Salonunda gerçekleştirilen törende vatandaşların bayramını tebrik eden Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner birer konuşma yaparak törene katılanların bayramını kutladı. Bayramlaşma törenine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Osman Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, Milletvekili adayları, oda başkanları, muhtarlar, daire amirleri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç