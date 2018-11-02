Sungurlu'da çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Sungurlu'da "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe desteği alan 12 genç çiftçiye, 60 baş büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Genç çiftçi projesi kapsamında kura çekimiyle 12 çiftçiye 5'er adet çeşitleri şarole, simental, montofon, simental melezi ve montofon melezi olmak üzere toplam 60 adet büyükbaş verildi.

İlçe Tarım yetkilileri, "Tarım ve Orman bakanı kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2018 yılı genç çiftçi projesidir. 12 çiftçimizi her birine 5 adet büyük baş olmak üzere 60 tane büyükbaş hayvan verildi. Buradaki amaç, çiftçilerin daha doğrusu genç çiftçilerin köye dönüşünü sağlamak ve iş sağlanması amacımızın dışında bitkisel üretime destekleme için bahçe yapılması için proje kapsamında desteklerimiz oldu'' ifadelerini kullandılar.