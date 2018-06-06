Sungurlu’da eğitimde sezon finali yapıldı

Programda Sungurlu’nun adını duyuran 61 öğrenci ödüllendirildi.

İlçe Özel İdare Konferans Salonunda düzenlenen programda bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, ‘‘Çocuklarımız ve yarınlarımız değerlidir, onların vatanını seven, milli, ahlâki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen ve daima yüceltmeye çalışan nesiller olarak yetişmelerini sağlamak nihai amacımızdır. Ülkemizin geleceği olan kıymetli evlatlarımıza ve velilerimize en iyi hizmeti sunmak gayesi ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştirdik.

Bu projeleri sizinle paylaşmanın yanı sıra bu yıl öğrencilerimizden uluslararası, ulusal ve il çapında çeşitli alanlarda derece yapan 61 öğrencimizi, yetiştiren hocamızı ve ailesini kutlamak bizlere yaşattıkları bu mutluluk için teşekkür etmek ilçe genelinde farkındalık yaratarak bu başarıların artmasın sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Sungurlu’ nun Gururlarıyla Eğitimde Sezon Finali programımıza hoş geldiniz.

Gerçekleştirdiğimiz ‘’Sungurlu Akademik Başarıyı Arttırma’’ projesi ile ilçemize sınav takip merkezi kazandırdık. Öğretmenlerimizden oluşan komisyon marifetiyle ortaokul ve lise öğrencilerimizi yıl boyunca ücretsiz deneme sınavları yaptık. Sonuçlarını okullarımız ve öğretmenlerimiz ile paylaşarak planlamalarına ve çalışmalarına katkı sağladık.

Öğrencilerimizin akademik olarak başarıya ulaşmaları üzerinde dururken devam sorununu önlemenin yanı sıra öğrenci davranışlarını milli ve manevi değerlerimize yakışır hale getirmeyi amaç edindik. Bu gaye ile ‘’Devamsızlığı Önleme Davranışları Geliştirme’’ projesini gerçekleştirdik.

Mutlu çocuk, başarılı birey sloganıyla yol alarak ‘’Doğum Günümü Okulda Kutluyorum’’ projesini geliştirdik.

Akademik başarı sosyal yaşantı ile desteklenmedikçe tek başına yeterli değildir dedik ve Öğretmenlerimizle birlikte okullar ve evler arasında güvene dair köprüler kurduğumuz ‘’Misafirim Öğretmenim’’ projesini gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında öğretim yılı boyunca 1884 veli ziyareti gerçekleştirdik.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirebilmek için çıktığımız bu yolda gerçekleştirdiğimiz ‘’Sungurlu Okuyor’’ projesi ile okullarımızda 11.743,670 sayfa okunduğunu da belirtmek isterim.

Kitaplar sessiz öğretmenlerdir. Sessizliğin içerisinde ses olarak, kültürümüze önemli katkıları olan şair ve yazarlarımızın eserlerini öğrencilere okutmak, okudukları yazarların eserlerinin kendilerinde meydana getirdiği tesiri sözlü olarak anlatmalarına imkan sağlamak için ‘’Anadolu Mektebi Yazar Okumaları’’ projesini gerçekleştirdik. Bu projemizin muhtevasında yer alan Mustafa Kutlu okumalarını gerçekleştirdik, Cengiz Aytmatov okumalarımız da devam etmektedir.

Bize lazım iki şey var biri mektep, biri yol. Bu yolda bizlere düşen ecdadımızı ve eserlerini daha iyi anlamaya çalışmak olmalıdır.

Çınar gücünü köklerinden alır. Gerçekleştirdiğimiz ‘’Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor’’ projemiz ile bu topraklarda yetişen değerlerimizi gençlerimize anlattık ve 4 büyüğü anma programı gerçekleştirdik.

‘’Sungurlu’yu Tanıyorum Tanıtıyorum’’ proje çalışmamız ile evlatlarımızın Sungurlu’nun dört bir yanındaki güzellikleri fark ederek çevreye karşı duyarlı bir birey olmalarını, yaşadıkları coğrafyanın zenginliklerini kendi objektiflerinden görmelerini sağladık.

‘’Sungurlu’nun Değerleri Gençlerimizle Buluşuyor’’ projesi ile Sungurlu’nun 10 değerini gençlerimizle buluşturduk.

Ayın belli günlerinde branş öğretmenlerimizle bir araya gelerek eğitim üzerine hasbıhal edildiği, okullarda karşılaşılan problemler üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu ‘’Maarif Akşamları’’ projemizi gerçekleştirdik.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde ilçemizde bu yıl 23 TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirdi. Okullarımıza 115.000 TL kaynak aktarılmasının yanı sıra 170 öğretmenimizin rehberliğinde binin üzerinde öğrencimiz 470 proje hazırlayarak sundular.

İlçemizde bulunan 72 okul ve kurumumuzda Digital Panoları kullanıma sunduk. Bu sayede öğretmen, öğrenci ve velilerimize daha etkin hizmet sağlamaya çalıştık ve dönem boyunca tüm okullarımızda çeşitli verilerin yer aldığı, 2750 içerik yayınlandı.

İlçe merkezi ve köylerimizdeki bütün okullarda okuyan 8 bin 655 öğrenciyi Milli Eğitim Bakanlığı’nın telekonferans sistemiyle NASA ile buluşturduk.

Gençlerin manevi eğitimini destekleyerek milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla imam hatip okullarımızda okuyan öğrencilerimize yönelik olarak ‘’33 Hafta Güne Sabah Namazı ile Başlıyorum’’ projesini gerçekleştirdik.

Okullarımızın kapanması ile başlayacak olan ‘’Yazın Sesi Çocuk Cıvıltısı’’ projesi ile akademik kursların yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif çok sayıda kursun açılarak öğrencilerimizin yaz tatilini güzel bir şekilde geçirmelerini sağlayacağız. Geçen yaz tatilinde 60 öğretmenimizle 1132 öğrencimize ulaştığımız projede bu yıl daha fazla kursla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

’ Her şey ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için’

Sahip olduğumuz bu ekip ile önümüzdeki yıllarda yürüteceğimiz çalışmalarla Sungurlu ilçemizin eğitimde marka şehir olacağına inancım tamdır.

Program bu yıl uluslararası, ulusal ve il çapında çeşitli alanlarda derece yapan 61 öğrenciye, İlçe Kaymakamı Mitat Gözen ve protokol üyeleri ödüllerini verdi.

Programa Kaymakam Mitat Gözen, Kaymakam Refiki İlhan Kayatürk, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, İlçe Spor Müdürü Halil Yurt , daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.