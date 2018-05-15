Sungurlu’da el emeği eserler sergilendi

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen sergide el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı. Ürünleri yakından inceleyen Kaymakam Mitat Gözen, sergiyi beğendiğini belirterek serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılışına Kaymakam Mitat Gözen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Siyasi Parti Temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.