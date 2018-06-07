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07 Haziran 2018 16:20

Sungurlu’da ev yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Sungurlu’da ev yangını

07 Haziran 2018 16:20


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tuğcu köyünde yaşayan Şağban Bulcun’a ait evde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Mutfak kısmından elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede evi sardı. Yangına uykuda yakalanan ve mutfaktan dumanlar geldiğini fark eden ev sahipleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Çıkan yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.




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