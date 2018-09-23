Sungurlu'da Feci Kaza : 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Hitit Kavşağı'nda meydan geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Soner Çuhadar yönetimindeki 26 BL 757 plakalı otomobil, aynı istikametten kavşağa girmeye çalışan İsmail Baran yönetimindeki 06 CPS 31 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Soner Çuhadar ve İsmail Baran ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Seyhan Çuhadar ve Sultan Baran yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.