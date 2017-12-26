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26 Aralık 2017 13:21

Sungurlu’da fırınlar denetlendi

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ilgilendiren konularda, denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Sungurlu’da fırınlar denetlendi

26 Aralık 2017 13:21

Ekipler, son olarak İlçe genelindeki tüm pastaneler ve fırınları denetimden geçirdi. Denetimlerde, işyeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, fiyat listesi, genel temizlik, imalathane temizliği, iş kıyafeti giyilip giyilmediğini kontrol etti.


Sungurlu Belediye Zabıta Müdürü Kemal Karaman, ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde öncelikle hijyen ve gıda denetiminin yapıldığını, şu ana kadar denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.


Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’de, Belediye olarak vatandaşın sağlığını ilgilendiren konularla ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirterek; “Ekiplerimizin gerçekleştirdiği bu denetimlerde amacımız halkımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Denetimlerimiz devam edecek. Halkın sağlığını hiçe sayan, sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan şahıs ve kurumlara asla taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bu konuda gerekli özeni gösteren her türlü sağlıklı ortamı sağlayan esnaflarımızada teşekkür ediyoruz” dedi.




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