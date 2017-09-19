Sungurlu’da gaziler günü kutlandı

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Garnizon Komutanı P. Yzb. Osman Poyraz, "Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla canını feda eden gazilerimize vefa duygusunun ifadesi olarak ülkemizde her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda 1974 Kıbrıs barış harekatı gazisi Muzaffer Karaca bir konuşma yaptı. Program, Sungurlu şehit aileleri ve terör mağdurları derneği ziyaretinin ardından sona erdi.

Programa Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Garnizon Komutanı P. Yzb. Osman Poyraz, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Sungurlu Şehit Aileleri ve Terör mağdurları Derneği Başkanı İdris Yazdıç, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.