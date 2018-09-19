Sungurlu'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Garnizon Komutan vekili Astgm. Ahmet Yasin Yıldız, "Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla canını feda eden gazilerimize vefa duygusunun ifadesi olarak ülkemizde her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda 1974 Kıbrıs barış harekatı gazisi Muzaffer Karaca bir konuşma yaptı. Program, Sungurlu şehit aileleri ve terör mağdurları derneği ziyaretinin ardından sona erdi.

Programa Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Garnizon Komutan vekili Astgm. Ahmet Yasin Yıldız, Belediye Başkan vekili Fazlı Koçak, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Murat Bağıröz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.