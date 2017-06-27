Sungurlu’da halk konserine yoğun ilgi

Atatürk Şehir Stadyumunda düzenlenen halk konseri öncesi vatandaşlara hitap eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Tek gayemiz sizlere hizmet etmek. 30 Mart’ta bizlere güvendiniz. Biz de Cenabı Allah’tan şahsıma ve sizlere hayırsız olacaksa nasip etmesin ama hayırlı olacaksa da önümüzden bütün engelleri kaldırsın diye dua ettik. Eğer ki sizler bizlerin yanında olmasaydınız, eğer ki sizlerin duası olmasaydı biz bu başarıyı yakalayamazdık." ifadelerini kullandı.

Kafkas ekibi, Semazen gösterisi, kaşık oyunları ile başlayan programda ünlü sanatçı Müşerref Akay sahne aldı. Akay, seslendirdiği şarkılarla Sungurlululara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gecenin sonunda Sungurlu Belediye Başkanı Adbulkadir Şahiner ünlü sanatçılara Sungurlu’yu simgeleyen çeşitli hediyeler verdi. Program havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.

Konseri Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Ankara Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi.