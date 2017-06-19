Sungurlu’da Hasat Başladı

Hasat yapan üreticiler ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nden gelecek fiyatı bekliyor.

Sungurlu’da biçerdöverler tarlalarda çalışmaya başladı. İlçenin iç kısımlarda ki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor.

İlçeye bağlı Kula Köyü’nde kendi biçerdöveri ile 40 dekar arazisini biçen Fatih Altuntaş isimli çiftçi, ilk arpa hasadını yaptı. Hasadın beklentinin altında gerçekleştiğini söyleyen Altuntaş, Cumartesi günü sezonun ilk hasadını almaya başladığını, kendi biçer döveriyle 40 dekar araziden 450-500 kilo yani 20 ton mahsul beklerken, 200 kilo yani 8 ton mahsul elde ettiğini söyledi.

Hasadın beklentinin altında gerçekleşmesini kuraklığa bağlayan Altuntaş, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden gelecek fiyatı beklediğini kaydetti.