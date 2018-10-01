Sungurlu'da ikamet yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın Hacettepe Mahallesi Şehit Beyhan Köse Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Gece saatlerin Murat Kürter'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan ev sahiplerini mahalle sakinleri uyandırırken, olayı itfaiye'ye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını 4 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev ve içerisinde ki eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.