İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da ikamet yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.


Edinilen bilgilere göre yangın Hacettepe Mahallesi Şehit Beyhan Köse Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Gece saatlerin Murat Kürter'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan ev sahiplerini mahalle sakinleri uyandırırken, olayı itfaiye'ye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını 4 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev ve içerisinde ki eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.