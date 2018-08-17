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17 Ağustos 2018 14:19

Sungurlu’da iki kazada 4 kişi yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sungurlu’da iki kazada 4 kişi yaralandı

17 Ağustos 2018 14:19


Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sungurlu-Boğazkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alaca’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hacet Şahin yönetimindeki 52 HB 955 plakalı otomobil virajı alamayarak yolun karşı tarafında bulunan tarlaya girerek askıda kaldı. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yasemin Gül ve Tacettin Gül yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diğer kaza ise Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’da Ankara istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden R.S. yönetimindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. (27) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Her iki kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi




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