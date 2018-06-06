Sungurlu’da ilk arpa hasadı yapıldı

İlçeye bağlı Kula Köyü’nde kendi biçerdöveri ile 130 dönüm arazisini biçen Fatih Altuntaş isimli çiftçi, ilk arpa hasadını yaptı.

İlk arpa hasadını yaptığını söyleyen Fatih Altuntaş, bu yıl hasadın beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Toplamda 850 dönüm araziye arpa ektiğini söyleyen Altuntaş, dönüm başına 450-500 kilo yani toplamda 400 tona yakın mahsul beklediğini ifade etti.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle mahsulün beklentinin altında olduğunu söyleyen Altuntaş, bu yıl ise yağışların bol olması nedeniyle hasadın beklentinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Altuntaş, buğday hasadını ise Bayram sonu yapacağını sözlerine ekledi.