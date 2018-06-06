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06 Haziran 2018 13:23

Sungurlu’da ilk arpa ürünü borsaya geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yılının ilk ürünü arpa, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi.

Sungurlu’da ilk arpa ürünü borsaya geldi

06 Haziran 2018 13:23

Akpınar Köyü’nden gelen arpa, geleneksel satış yöntemiyle satıldı.


İlçeye bağlı Akpınar Köyü’nde Satılmış Göktaş’a ait tarladan biçilen arpa, Sungurlu Ticaret Borsası’na getirildi. Açık artırma usulüyle satışı yapılan 6 ton arpa, kilosu 0.8 TL’den 4 bin 800 TL’ye alıcı buldu.


Yılın ilk arpa ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Akpınar Köyü’nde Satılmış Göktaş’a isimli çitçimize ait tarladan biçilen arpa, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı. Böylece hasat sezonu da açılmış oldu" ifadelerini kullandı.


Bu sene üründe rekoltenin yüksek olacağını belirten Kürbüz, üreticiye ve esnaflara 2018 yılı hasadının bereketli olmasını diledi.




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