Sungurlu’da kan bağışçılarına ödül

Düzenlenen törene Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, Sungurlu Kızılay İlçe Koordinatörü İbrahim Çırakoğlu ve kan bağışçıları katıldı. Düzenli olarak yaptığı bağışlarla toplam 36 ünite kan bağışı yapan Mustafa Dizdaroğlu gösterdiği vatandaşlık bilinciyle büyük takdir topluyor. Dizdaroğlu altın madalyasını düzenlenen törende Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz’ın elinden aldı.

36 Ünite Kan Bağışı yapan ve Altın madalya almaya hak kazanan Mustafa Dizdaroğlu, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Dizdaroğlu, "Kan bağışında bulunmak bir insanlık görevi. Bu insanlık görevini her sağlıklı insanın yerine getirmesi gerekiyor. Hastanelerde kan bekleyen birçok hasta var. Hasta vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması için kan vermeliyiz. Yarın bize de kan lazım olabilir. Bu anlamda herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Bronz madalya kazanların listesi;

Erol Akat (10 Ünite), Orhan Alaf (10 Ünite), Hüseyin Yılmaz (11 Ünite), Rüstem Kıvrak (12 Ünite), Yasin Kayırcı (11 Ünite), Mehmet Can Keyvan (11 Ünite), Turgut Aslanbuğa (10 Ünite), Esra Kendircioğlu (10 Ünite), Mehmet Akkoyun (10 Ünite), Mücahit Kocaman (10 Ünite), Yusuf Toygar (10 Ünite), Orhan Kirazlı (10 Ünite), Ömer Ambarkütük (12 Ünite), Murat Bağrıöz (10 Ünite), Veli Can Akkaya (10 Ünite)