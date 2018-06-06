Sungurlu’da kitap kurtları ödüllendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, ‘Sungurlu Okuyor Projemiz kapsamında hedef kitle olarak belirlenen öğrencilerin kitap okuma bilinci kazanmaları, akademik başarılarının artması, yorumlama yeteneği kazanmaları, gelişimlerine katkı sağlaması, veli-okul ve veli-öğrenci iletişiminin güçlenmesi beklenmektedir.’ dedi.

Sungurlu Okuyor projesi kapsamında Mayıs ayında en çok kitap okuyan öğrencilere, çalışmaları için okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür eden Eryiğit, ‘Öğrencilerimize daha da çok kitap okumalarını tavsiye ediyorum’ dedi ve başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.