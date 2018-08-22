Sungurlu’da korkutan yangın

Sungurlu’ nun güzelliklerinden birisi olan Aşıklar tepesinde yaklaşık 30 çam ağacı öğlen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine İtfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yakılan çam ağaçlarıyla ilgili olarak Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Halkımıza hizmet vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Güzel alanlarımızı korumaya çalışıyoruz ama birileri ağaçları yakarak, parklarımızı yakarak bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Bu yapılanları anlamak mümkün değil’’ ifadelerini kullandı.