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22 Ağustos 2018 21:47

Sungurlu’da korkutan yangın

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çam ağaçları kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakıldı.

Sungurlu’da korkutan yangın

22 Ağustos 2018 21:47


Sungurlu’ nun güzelliklerinden birisi olan Aşıklar tepesinde yaklaşık 30 çam ağacı öğlen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine İtfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yakılan çam ağaçlarıyla ilgili olarak Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Halkımıza hizmet vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Güzel alanlarımızı korumaya çalışıyoruz ama birileri ağaçları yakarak, parklarımızı yakarak bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Bu yapılanları anlamak mümkün değil’’ ifadelerini kullandı.




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