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Sungurlu'da köy yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahırlık ile 1 tandırlık kullanılmaz hale geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahırlık ile 1 tandırlık kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Ekşi Elma Köyü'nde meydana geldi. Kamber Ahıska'ya ait evin tandırlık bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ahırlara sıçradı. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören ev sahibi ve köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında bir ahır ile tandırlık tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken bir ahırında çatısı yandı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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