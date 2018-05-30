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30 Mayıs 2018 12:31

Sungurlu’da köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ilçede dolu yağışı nedeniyle zarar gören arazilerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Sungurlu’da köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

30 Mayıs 2018 12:31


Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ilçeye bağlı, Çukurlu, Tatlı, Yarım Söğüt, Salman ve Ayağıbüyük köylerinde buğday, arpa, mercimek ve nohut ekili tarım arazilerine büyük ölçüde zarar vermişti.


Zarar gören köylere giden İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek ve İlçe tarım Müdürlüğü personeli, hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Tarım Müdürü Berişbek, "Dolu ve aşırı yağıştan dolayı zarar gören köylerimizde çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Çiftçilerimize yaşadıkları bu olumsuzluktan dolayı çok geçmiş olsun dileklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.




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