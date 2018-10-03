Sungurlu'da kuşa benzeyen salatalık yetiştirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir bahçede yetişen salatalığın kuşa benzemesi görenleri şaşırttı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait bahçede yetişen salatalığın bir kuşa benzemesi görenleri hayrete düşürdü. İtfaiye Müdürü Eşref Bayav, İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesinde yetiştirdikleri salatalıkları toplarken kuşa benzeyen bir salatalığın yetiştiğini gördü. Bu durum karşısında şaşkınlığını koruyamayan Bayav, "İtfaiye Müdürlüğümüzün Bahçesine her yıl düzenli olarak buna benzer sebze ve meyveler ekeriz. Bu yılda aynı şekilde ektik. Dün salatalıkları toplarken kuşa benzeyen bir salatalığın yetiştiğini gördüm. Gördüğümde çok şaşırdım. Allah'ım nasıl bir iş bu" diye kendi kendime konuştum. Yüce Allah'ın takdiri" şeklinde konuştu.