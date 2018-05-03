Sungurlu’da magandalar oyun parkına zarar verdi

Toki Konutlarında site yönetimi tarafından çocuklar için yaptırılan oyun parklarında bulunan salıncak ve tahterevalliler kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yanık yağ dökülerek kullanılmaz hale getirildi.

Çocukların eğlenmesi için oyun parkı yaptırdıklarını ifade eden vatandaşlar, parklara zarar verilmesine tepki göstererek, “Çocuklarımızı eğlendirmek için buralara getiriyoruz. İnsanımız bencil. Bunu yapanlar nasıl bir zihniyete sahip anlamış değiliz. Bu çocuk parkından ne istiyorlar. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak cümlesi gerçekten yerinde söylenen bir cümledir. Yazıklar olsun” diye konuştular.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından oyun parkı temizlenerek tekrardan çocukların kullanımına sunuldu.