Sungurlu'da Mimar Sinan konulu anma program

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor' projesi kapsamında Sungurlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Mimar Sinan konulu program, konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından proğramın açılış konuşmasını yapan Sungurlu Anadolu Lisesi Müdürü İhsan Sepetçi, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin geçmişini tanıyan, bu toprakların yetiştirdiği önemli şahsiyetleri bilen, anlayan ve kendilerine rol model alan bir birey olarak yetişmelerini istediklerini ifade etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit'da; "Sungurlu ecdat ışığında yürüyor adlı proje ile 2 yıldır bu toprakların yetiştirdiği ecdat büyüklerimizi öğrencilerimize aktarma gayretindeyiz. Bu kapsamda bu yıl ilçemizde görev yapan öğretmenlerin oyuyla belirlenen 8 ecdat büyüğü için bütün okullarımızda panolar hazırlayıp programlar düzenleyeceğiz. Ekim ayı ecdat büyüğü olan Mimar Sinan için de Anadolu Lisemiz ana programı hazırladı. Mimar Sinan'ı anma programıyla onun hayatını, eserlerini genç nesillere aktarmak istiyoruz. 16.yüz yılda zamana meydan okuyan nice camiler, medreseler yapmış ve günümüzde halâ dimdik ayakta duran bu eserleriyle günümüz gençliğine de çok güzel bir örnek olan Mimar Sinan kültürümüzün ve tarihimizin önemli bir parçasıdır." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında Kasım ayında Mustafa Kemal Atatürk, Aralık ayında Yunus Emre, Ocak ayında Nasrettin Hoca, Şubat ayında Hacı Bektaş-ı Veli, Mart ayında Aşık Veysel, Nisan ayında Kanuni Sultan Süleyman, Mayıs ayında ise İbn-i Sina tanıtılıp anılacak. Ayrıca her ay bir okul o ayın Türk büyüğünü detaylı bir şekilde hazırlayarak genel bir sunum yapacak.

Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldığı proğram Mimar Sinan'ın hayatını anlatan sunum, video ve oratoryo gösterimi ile sona erdi.