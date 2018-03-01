Sungurlu’da nefes kesen tatbikat

Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen tatbikat nefesleri kesti. Okulda ikaz alarmının çalması ile başlayan tatbikatta, sivil savunma kulübü öğretmenlerinin verdiği eğitimler neticesinde okul 3 dakika içinde tahliye edildi.

Okul bahçesine çıkan öğretmen ve öğrenciler, emniyet şeridi arkasındaki güvenli alana alındı. Sınıfta mahsur kalan öğrenci ise sedye ile dışarı çıkarıldı.

Tatbikatta ayrıca Sungurlu Belediyesi İtfaiye Amiri Erdal Keçelioğlu tarafından öğrencilere yangın tüpü kullanılması hakkında bilgi verdi.