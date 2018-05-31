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31 Mayıs 2018 18:39

Sungurlu’da öğretmenler 8 ayda bin 884 aileyi ziyareti ettiler

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde başlatılan Misafirim öğretmenim projesini kapsamında 8 ayda bin 884 ailenin ziyaret edildiği bildirildi.

Sungurlu’da öğretmenler 8 ayda bin 884 aileyi ziyareti ettiler

31 Mayıs 2018 18:39


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit konuya ilişkin yaptığı açıklama; “Misafirim öğretmenim” projesi ile ilçemizde, okul-aile arasındaki işbirliğini sağlamak, ilkokul, ortaokul ve lise’ de öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı düzeylerini arttırmak ve onları iyi insan iyi yurttaş olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve öğrencileri velilerimize rehberlik etmek hedeflenmiştir. Ev ziyaretleri sayesinde öğrenciler daha yakından tanınma fırsatı bulunmuş, onların yaşama alanı yakından görülmüş ve sonraki aşamada her çocuk kendi şartlarında değerlendirilme imkanı bulmuştur. Projemiz kapsamında velilerimizi evlerinde ziyaret ederek öğrencimizin başarısı için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" dedi.


Misafirim öğretmenim projesi ile yakaladığımız güzel hava ve aldığımız olumlu sonuçlar bize ışık tutmakta ve öğrencilerimiz ve velilerimiz için yapacağımız çalışma ve projelere ışık tutacaktır diyen Eryiğit, projede emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve kendilerine kapılarını açan velilere teşekkür etti.




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