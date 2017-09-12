Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 10:09

Sungurlu’da öğretmenlere yeni müfredat anlatıldı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda öğretmenlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlediği "2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yeni Müfredatı" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sungurlu’da öğretmenlere yeni müfredat anlatıldı

12 Eylül 2017 10:09

Toplantıda yenilenen müfredat, formatör öğretmenler tarafından öğretmenlere anlatıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Bakanlığımız tarafından müfredat değişikliği gerçekleştirildi. Eğitim camiasının bir mensubu olarak çok iyi biliyoruz ki müfredat sisteminde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı, modern, çağımıza uygun bir yeniliğe gidildi. Yenilenen programların felsefesi, yapısı ve içeriğinin okullardaki uygulayıcılarımız olan öğretmenlerimiz tarafından doğru bir şekilde anlaşılması, yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttıracak ve dolayısıyla öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe ulaşmaları için sağlam adımların atılmasını sağlayacaktır. Bakanlığımız, yenilenen müfredatta bütün sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, eğitim ile ilgili çalışma yapan bütün kurumların görüşlerini alarak günümüze uygun bir çalışma yapmıştır’ ’dedi.


Konuşmanın ardından formatör öğretmenler tarafından öğretmenlere eğitim verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç