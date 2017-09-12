Sungurlu’da öğretmenlere yeni müfredat anlatıldı

Toplantıda yenilenen müfredat, formatör öğretmenler tarafından öğretmenlere anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “Bakanlığımız tarafından müfredat değişikliği gerçekleştirildi. Eğitim camiasının bir mensubu olarak çok iyi biliyoruz ki müfredat sisteminde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı, modern, çağımıza uygun bir yeniliğe gidildi. Yenilenen programların felsefesi, yapısı ve içeriğinin okullardaki uygulayıcılarımız olan öğretmenlerimiz tarafından doğru bir şekilde anlaşılması, yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttıracak ve dolayısıyla öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe ulaşmaları için sağlam adımların atılmasını sağlayacaktır. Bakanlığımız, yenilenen müfredatta bütün sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, eğitim ile ilgili çalışma yapan bütün kurumların görüşlerini alarak günümüze uygun bir çalışma yapmıştır’ ’dedi.

Konuşmanın ardından formatör öğretmenler tarafından öğretmenlere eğitim verildi.